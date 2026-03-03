Folle record per l’ostensione Centomila pellegrini ad Asisisi per le spoglie di San Francesco

Circa centomila pellegrini si sono radunati ad Assisi per venerare le spoglie di San Francesco. Durante l’ostensione, il silenzio prevale e accompagna i visitatori nel loro momento di devozione. La folla si stringe intorno al luogo sacro, creando un’atmosfera di raccoglimento e rispetto. La presenza massiccia dei fedeli testimonia l’importanza dell’evento e il forte richiamo di questa tradizione religiosa.

Un silenzio che avvolge e coinvolge quello che caratterizza la visita e la venerazione delle spoglie mortali di San Francesco e che colpisce i tanti pellegrini di questi giorni. Sono state circa centomila le persone che, nella prima settimana di ostensione – durerà sino al 22 marzo-, hanno varcato la soglia della chiesa inferiore per un momento di raccoglimento davanti al corpo del Santo, mentre oltre trentacinquemila fedeli hanno partecipato alle Messe celebrate nella chiesa superiore. "Vedere migliaia di pellegrini attraversare la Basilica con volti sereni, sorridenti, talvolta rigati da lacrime di commozione, è la testimonianza più bella che questo vuole essere un profondo momento spirituale, non uno spettacolo – dice Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento -.