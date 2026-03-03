Folgore pareggio d’oro con il Milan Passo falso della Leon

Nella partita di Solbiate Arno, la Folgore Caratese ha ottenuto un pareggio contro il Milan Futuro grazie a un gol di Giulio Biondini. Si tratta della prima rete con questa maglia per il giocatore. La squadra locale ha così conquistato un punto importante, mentre il Milan Futuro ha visto sfumare una possibile vittoria.

La prima rete con la casacca della Folgore Caratese di Giulio Biondini (foto) porta, alla fine, un preziosissimo punto nella sfida di Solbiate Arno contro il Milan Futuro. È il secondo 1-1 consecutivo per gli azzurri che superano senza perdite uno degli ultimissimi ostacoli (tra quelli più alti) di questa stagione e mantengono, dopo il trittico di fuoco Chievo-Casatese-Milan, i soliti dieci punti sulla più diretta inseguitrice, questa volta la Casatese. Parafrasando il ciclismo, il gruppone dietro lascia fare e la squadra di Belmonte arriva alla pausa di marzo con un margine di grande tranquillità che le permetterà di gestire al meglio la volata finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Folgore, pareggio d’oro con il Milan. Passo falso della Leon Serie D. La Folgore si gode la vetta solitaria. Leon, un altro pareggioTorna solitaria al primo posto (lo era già stata a inizio stagione, dalla terza alla sesta giornata) la Folgore Caratese che sfrutta il momento no... CALCIO SERIE D. Folgore in salute a Sondrio, Leon-Casatese con ScipioneL’ultimo turno dell’anno solare e del girone di andata di Serie D nasconde insidie sia per la capolista Folgore Caratese che per la Leon la cui... Una raccolta di contenuti su Folgore, pareggio d’oro con il Milan.... Temi più discussi: Folgore, pareggio d’oro con il Milan. Passo falso della Leon; PRIMA C. Pari della Folgore, colpi di Elite Tolentino e Porto Potenza; La Boreale nei Quarti di Finale di Coppa Italia di Eccellenza Nazionale affronterà il Venafro il 4 e l’11 marzo; Impresa Atletico Torrenova: sbancato il Francesca Gianni. Real San Basilio ko. Folgore, pareggio d’oro con il Milan. Passo falso della LeonLa prima rete con la casacca della Folgore Caratese di Giulio Biondini (foto) porta, alla fine, un preziosissimo punto ... ilgiorno.it Serie D. La Folgore pareggia e si avvicina al salto, sale la Leon di BonseriAnche l’ostacolo CasateseMerate è stato superato. Il pareggio casalingo coi lecchesi (1-1) non costa alcunché alla Folgore Caratese ... ilgiorno.it LIVORNO. Il 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” ha avviato una fase di valutazione operativa di un sistema di trasporto robotico a controllo remoto per la movimentazione di carichi su terreni complessi e accidentati. L’obiettivo è quello di incrementare le - facebook.com facebook