Foggia | centro rifiuti in via Petroni case svalutate e odori temuti

A Foggia, nei pressi di via Petroni, è stato avviato un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti, suscitando preoccupazioni tra i residenti. La decisione ha portato a discussioni sulla svalutazione delle case nella zona e sulla presenza di odori sgraditi. La situazione ha generato un acceso dibattito tra chi vive nel quartiere e le autorità locali.

Nel cuore della città di Foggia, la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti in via Domenico Petroni ha scatenato una vivace reazione tra i residenti. I lavori, finanziati con fondi del Pnrr e avviati dal 19 febbraio, hanno portato all'abbattimento di una ventina di alberi, generando preoccupazioni concrete sulla qualità della vita e sul valore degli immobili nella zona. La scelta dell'ubicazione risale al 2017, ma l'impatto immediato è diventato evidente solo ora che le macchinari sono entrati in azione. I cittadini contestano fortemente la vicinanza dell'impianto ai palazzi residenziali, temendo odori molesti durante la stagione estiva e il deprezzamento delle proprietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu Residenti di via Petroni contrari al centro raccolta: "Rifiuti sotto casa e immobili che non valgono più niente"I residenti di via Domenico Patroni, dove da alcuni giorni, segnatamente dal 19 febbraio, sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo... Superbonus, il cantiere che non finisce mai: a Perugia condomini con infiltrazioni, muffe e case svalutate del 50%Il sogno dell’efficientamento energetico diventa un incubo, con infiltrazioni nelle parti comuni e immobile deprezzato. Una selezione di notizie su Foggia centro rifiuti in via Petroni... Temi più discussi: Rifiuti, a Foggia avviati i lavori per la realizzazione di due nuovi centri comunali di raccolta - FoggiaToday; FOGGIA CERNTRI RACCOLTA Foggia, al via i lavori per due nuovi Centri Comunali di Raccolta finanziati dal PNRR; Ostuni, dissequestrato il centro comunale di raccolta di Via Foggia. Riapertura al pubblico dal 6 marzo; La Via della Felicità di Foggia, educazione ambientale: lezione di ecologia alla scuola San Giovanni Bosco. Residenti di via Petroni contrari al centro raccolta: Rifiuti sotto casa e immobili che non valgono più nienteIn via Domenico Petroni si potranno consegnare carta, plastica, vetro, legno, ingombranti, Raee, farmaci, pile, potature e molto altro ... foggiatoday.it Foggia, nuovi abbattimenti di alberi in via Patroni: il WWF chiede chiarimenti sul rispetto dei regolamentiNuove segnalazioni di abbattimenti di alberi arrivano da via Antonio Patroni, nell’area interessata dalla realizzazione del nuovo Centro Comunale di ... immediato.net “PERSEGUITATA PER ANNI”: Operatrice in una comunità per migranti nel Foggiano, ha denunciato dopo mesi di molestie e pedinamenti - facebook.com facebook Foggia, scoperto in strada con 21 chili di sigarette di contrabbando: denunciato x.com