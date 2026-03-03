Crédit Agricole Italia ha introdotto Flexi, un nuovo mutuo pensato per rendere più semplice l'acquisto di una casa. Il prodotto è stato ideato per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti, offrendo flessibilità nel corso del tempo. Si tratta di uno strumento che segue l'intero ciclo di vita del finanziamento, con l’obiettivo di rispondere alle richieste di chi sta affrontando questa importante fase della vita.

Comprare casa è uno dei grandi eventi della vita e per accompagnare questo momento così importante Crédit Agricole Italia ha creato uno strumento “smart“, in grado di adattarsi alle esigenze dei clienti e accompagnarli per tutto il ciclo di vita del loro finanziamento. Mutuo CA Flexi, l’ultimo arrivato in casa Crédit Agricole, è un’offerta innovativa con opzioni di flessibilità senza precedenti che si possono gestire in autonomia, in modo semplice e intuitivo. La vera innovazione di Mutuo CA Flexi risiede nella capacità di adattarsi ai cambiamenti della vita familiare e professionale dei mutuatari che possono scegliere tra diverse soluzioni attivabili direttamente tramite APP o Home Banking. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flexi di Crédit Agricole: il mutuo diventa smart

Crédit Agricole Italia lancia “Mutuo CA Flexi”, tassi agevolati per case green e rate modulabili in un click: la gestione “fai-da-te” via AppCrédit Agricole Italia annuncia il lancio di Mutuo CA Flexi, un’offerta innovativa concepita per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei...

Crédit Agricole sale oltre il 20% di Banco BPM: via libera della BceCrédit Agricole supera la soglia del 20% nel capitale di Banco BPM, incassa il via libera della Banca centrale europea e rafforza il proprio ruolo di...

Una raccolta di contenuti su Flexi di Crédit

Temi più discussi: Crédit Agricole Italia lancia Mutuo CA Flexi, per gestire via app rate e tasso; Crédit Agricole Italia lancia Mutuo Crédit Agricole Flexi; Crédit Agricole rinnova l’offerta mutui: tassi finiti ai minimi e flessibilità totale; Promo mutui Crédit Agricole a febbraio 2026: TAN a partire da 2,59%.

Crédit Agricole Italia lancia il mutuo Ca Flexi che si adatta ai cambiamenti di vitaUn mutuo che offre ai clienti diverse opzioni di flessibilità e tassi agevolati per l'acquisto di immobili in classe A o B ... firstonline.info

Crédit Agricole Italia launches the Ca Flexi mortgage that adapts to life changesA mortgage that offers customers various flexibility options and favorable rates for the purchase of class A or B properties. firstonline.info

Crédit Agricole Italia lancia “Mutuo CA Flexi”, tassi agevolati per case green e rate modulabili in un click: la gestione “fai-da-te” via App x.com

Crédit Agricole Italia lancia “Mutuo CA Flexi”, tassi agevolati per case green e rate modulabili in un click: la gestione “fai-da-te” via App- - facebook.com facebook