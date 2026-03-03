Flamengo l’esonero di Filipe Luis è stato il culmine di un malessere che durava da tempo | fatali gli scontri col presidente

Il Flamengo ha licenziato l’allenatore Filipe Luis senza preavviso, mettendo fine a un rapporto che durava da tempo. La decisione è arrivata dopo scontri con il presidente del club, che hanno contribuito alla rottura definitiva. Filipe Luis, ex tecnico della squadra, si trova ora senza incarico e senza ulteriori dettagli ufficiali sulla motivazione del suo allontanamento.

Espn Brazil: "Lultima dichiarazione di Luis: "Forse sono stati loro (i tifosi) a convincere la dirigenza a mettermi qui" è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso" Filipe Luis, rampante (ex) allenatore del Flamengo, si è trovato disoccupato senza il minimo preavviso. I 5 trofei vinti non son bastati a sopire vecchie ruggini che si trascinavano da un po’. Il punto di Espn Brazil. Quando assunse il ruolo di tecnico dopo l’uscita di Tite, fu annunciato come “ad interim”. Di fronte alla polemica, il club, ancora sotto la gestione di Rodolfo Landim, si scusò rapidamente e “effettivò” il comandante, dando a Filipe un contratto fino alla fine del 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leo Ortiz gela Filipe Luis poco prima dei calci di rigore tra Flamengo e PSG validi per la Coppa Intercontinentale.

