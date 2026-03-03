Fiumicino rientrato il primo volo con italiani bloccati in Oman dallo scoppio della guerra

Lunedì 2 marzo 2026 un volo charter è atterrato a Fiumicino portando a casa 127 italiani rimasti bloccati in Oman o transitati negli Emirati Arabi. L’operazione è stata coordinata dalla Farnesina e dalle ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate, coinvolgendo cittadini italiani che erano rimasti ostacolati dallo scoppio della guerra nella regione.

Il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o transitati, con assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate, dagli Emirati Arabi all'Oman, è arrivato nella serata di lunedì 2 marzo 2026 all'aeroporto di Fiumicino. Il Boeing 737, partito da Mascate ed operato dalla compagnia Oman Air, è atterrato alle 21.26. I viaggiatori sono stati attesi allo sbarco al Terminal 3 (fonte Ansa Video).