A Firenze, un uomo peruviano è stato ferito alla schiena da un gruppo di connazionali durante una rapina. L'aggressione è avvenuta nel centro cittadino e sembra essere legata a un episodio di criminalità tra persone di nazionalità peruviana. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Un uomo di 43 anni è stato ferito domenica 1° marzo, nei pressi della fermata Rosselli della linea 2 della tramvia, in viale Fratelli Rosselli Secondo quanto ricostruito, l’uomo, cittadino peruviano, sarebbe stato avvicinato da cinque connazionali, che avrebbero tentato di prendergli il portafoglio. Al tentativo dell’uomo aggredito di difendersi e non consegnarlo, sarebbe stato tirato fuori dagli aggressori almeno un coltello. Dopo le minacce il 43enne è stato ferito alla schiena, poi gli aggressori sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri, che stanno indagando per rintracciare i malviventi. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Careggi per le visite del caso: fortunatamente la ferita non è risultata grave. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Firenze, peruviano accoltellato per rapina da gang di connazionali

