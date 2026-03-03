Il 3 marzo 2026, alla libreria del teatro Niccolini di Firenze, Mauro Di Ruvo presenta il suo libro intitolato

Firenze, 3 marzo 2026 - Alla libreria del teatro Niccolini, Mauro Di Ruvo presenta il libro ' Orlando Furioso. Una perenne fuga dell’Armonia nella Follia ' (Ed. Helicon). Introduce l’editore Antonio Pagliai, interverrà Leonardo Lucchesi, sarà presente l’autore. L'appuntamento è per giovedì 5 marzo alle ore 18 al Caffè Letterario Niccolini in via Ricasoli 3. Il saggio del critico d’arte Mauro Di Ruvo dedicato al celebre poema L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che riflette sull’irriducibilità del destino e sull’illusione da cui deriva la forza, la furia e la fede di Orlando. Il libro 'Orlando Furioso. Una perenne fuga dell’Armonia nella Follia' non è un volume monografico di storia della letteratura, ma di semiologia e di filologia romanza, di psicologia ed estetica analitica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Mauro Di Ruvo presenta il libro Orlando Furioso al teatro Niccolini

Il Teatro Niccolini presenta "Orlando furioso”, il nuovo libro di Mauro di RuvoPresentazione al Teatro Niccolini di Firenze del nuovo libro del critico d’arte Mauro Di Ruvo, un’opera che è un omaggio all’anniversario di Umberto...

Firenze, presentazione del libro ‘Il grande altrove’ al teatro NiccoliniFirenze, 24 febbraio 2026 – A Firenze il 26 febbraio ci sarà la presentazione del libro ‘Il grande altrove’ (Mauro Pagliai Editore) di Alessandro...

Contenuti utili per approfondire Mauro Di Ruvo

Argomenti discussi: FIRENZE, DI RUVO PRESENTA IL SUO ORLANDO FURIOSO; L’enoteca di Umberto Eco compie 50 anni Stefano | Ma non era un gran bevitore.

FIRENZE, DI RUVO PRESENTA IL SUO ORLANDO FURIOSOMauro Massari, giornalista dell’ Edicola, l’ha già definito un altro Ariosto. Un altro libro. Orlando furioso. Una perenne fuga dell’armonia nella follia è il titolo dell’ultima fatica letteraria di ... opinione.it