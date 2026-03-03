Firenze 17enne ubriaco violentato a San Valentino da 32enne marocchino pregiudicato si era addormentato sul tram - VIDEO

Nella notte del 14 febbraio a Firenze, un ragazzo di 17 anni si era addormentato su un tram. Un uomo di 32 anni, marocchino e pregiudicato, avrebbe aggredito il minorenne, violentandolo. Un video mostra i momenti immediatamente successivi all’evento, che sono stati ripresi dalla telecamera di sorveglianza. La polizia sta indagando sull’accaduto.

