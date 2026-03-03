Fiorin è inarrestabile sulla pista di Grenchen

Matteo Fiorin ha vinto due gare al Meeting internazionale di Grenchen, un evento che ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori specialisti europei nel velodromo svizzero. Il ciclista brianzolo ha affrontato con successo le competizioni, dimostrando una presenza costante sulla pista. La sua performance si è conclusa con due risultati positivi, consolidando la sua presenza in questa competizione di rilievo.

Quando la pista chiama, Matteo Fiorin risponde. Il brianzolo torna dalla Svizzera con due successi conquistati al Meeting internazionale di Grenchen, dove alcuni tra i migliori specialisti europei hanno dato spettacolo nel velodromo elvetico. Protagonista annunciato, Fiorin ha brillato nella Corsa a punti Elite, mostrando forza e determinazione. Ha imposto il proprio ritmo con autorevolezza, alternando potenza e lucidità tattica. Solo Noah Bogli, beniamino del pubblico di casa, è riuscito a tenergli testa fino agli ultimi metri. Alla fine, però, il ventenne di Seveso ha alzato le braccia al cielo, firmando un successo di prestigio con la maglia azzurra.