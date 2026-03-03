Fior di Pasqua - Colori profumi e benessere

L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata AICS, organizza la manifestazione “Fior di Pasqua – Colori, Profumi e Benessere” prevista per il 4 e 5 aprile 2026, con inizio alle 9 del mattino. L’evento si svolgerà nel fine settimana e comprende esposizioni di piante, fiori e prodotti legati al benessere, attirando visitatori interessati a scoprire nuove proposte e colori primaverili.

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata AICS - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove e organizza la Manifestazione "Fior di Pasqua – Colori, Profumi e Benessere", in programma Sabato 04 e Domenica 05 aprile 2026, dalle ore 09.00 alle 19.00, nella splendida cornice del.