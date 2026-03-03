Due cittadini siciliani sono stati allontanati da Ancona con fogli di via obbligatori dopo aver tentato di truffare una donna di 60 anni con un finto incidente a Torrette. La coppia è stata coinvolta nella manovra fraudolenta la settimana scorsa, subito dopo l’episodio. La polizia ha preso provvedimenti nei loro confronti e li ha allontanati dalla città.

Due fogli di via obbligatori da Ancona alla coppia siciliana che la settimana scorsa ha tentato la truffa del finto incidente, a Torrette, ai danni di una 60enne osimana. Sono stati emessi dal questore Cesare Capocasa nei confronti di un 22enne e di una 20enne, di Noto. Non potranno mettere piede nel capoluogo dorico per i prossimi tre anni o saranno multati e arrestati. Entrambi erano a bordo di una Audi A3 quando la mattina del 23 febbraio hanno inseguito la vettura dell’osimana, sulla via Flaminia, facendola accostare nella piazzola della stazione di servizio in via Conca, dopo il semaforo. Alla guida c’era il 22enne, che poi è stato arrestato dalla squadra mobile a Collemarino per resistenza a pubblico ufficiale (aveva tentato di investire un vigile urbano dopo la truffa dell’incidente). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto incidente in via Conca, foglio di via da Ancona per i due siciliani

