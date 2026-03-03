Finta medica faceva mastoplastiche e liposuzioni ex assistente del chirurgo Carlo Bravi rischia il processo

Olivia Buldrini, ex assistente del chirurgo Carlo Bravi, ha eseguito mastoplastiche e liposuzioni senza essere autorizzata. La donna rischia ora di essere processata per esercizio abusivo della professione medica. La vicenda riguarda le attività svolte senza le qualifiche necessarie nel settore della chirurgia estetica. La situazione è al momento sotto indagine.

Olivia Buldrini, ex assistente del chirurgo Carlo Bravi, rischia di finire a processo per esercizio abusivo della professione. Ha fatto interventi fingendosi medica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Mostra arma finta all’assistente sociale. Scatta il panicoAttimi di terrore allo sportello dei Servizi sociali di Gallarate, al Broletto, dove un sessantenne ha alzato il maglione mostrando il calcio di una... Colleferro. Quando la professione medica oltrepassa ogni confine… la storia di Luigi Ginesti e del chirurgo Giovanni Battista Levi SandriCronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo con piacere una lettera giunta in Redazione a firma di un paziente del Dottor Giovanni... Tutto quello che riguarda Carlo Bravi Olivia Buldrini, ex assistente del chirurgo Carlo Bravi «Ha fatto dieci operazioni senza avere il titolo di medico»Tra gli interventi, effettuati tra il 2022 e il 2025, contestati dal pm anche liposuzioni e mastoplastiche Per aver svolto dieci operazioni, nonostante l’assenza di un titolo almeno per la Procura, ri ... roma.corriere.it Carlo Bravi, arrestato il chirurgo estetico. I carabinieri lo sorprendono nel suo studio. VIDEOIl chirurgo romano Carlo Bravi, già sospeso per sei mesi dall’esercizio della professione, è stato arrestato dai Carabinieri del Nas dopo essere stato sorpreso a eseguire un intervento estetico ... affaritaliani.it