Finanziamento regionale per la pista di atletica di Castelfranco | Grazie ai consiglieri Fdi

La Regione ha assegnato 300mila euro per la costruzione di una nuova pista di atletica a Castelfranco. I fondi sono stati distribuiti grazie all’intervento dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, con un particolare ruolo del vicepresidente. La cifra rappresenta una risorsa importante per l’opera, che coinvolge direttamente il comune e gli sportivi locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

"I 300mila euro per realizzare la nuova pista di atletica a Castelfranco arrivano sì dalla Regione, ma ci sono stati assegnati grazie all'attenzione dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, in particolare del vicepresidente Diego Petrucci". Il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini interviene circa la notizia del finanziamento regionale di 300mila euro per la realizzazione della nuova pista di atletica. "Petrucci - insiste Mini - è stato relatore in aula di questo progetto e ha combattuto in Consiglio regionale per far arrivare queste risorse sul nostro territorio. Quindi, sono soldi regionali, ma arrivati grazie alla sensibilità di FdI, non certo per un lavoro politico del centrosinistra.