Finalmente a casa! | atterrati a Malpensa gli studenti bloccati a Dubai Tra loro anche 4 bergamaschi

Gli studenti italiani rimasti bloccati a Dubai a causa dell’attacco tra Israele e Iran sono finalmente tornati a casa. Tra i circa 200 ragazzi coinvolti, ci sono anche quattro giovani provenienti dalla provincia di Bergamo. L’aereo con a bordo i passeggeri è atterrato questa mattina a Malpensa, segnando la fine di un periodo di difficoltà e incertezza.

IL RIENTRO. Finito l’incubo dei 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai a seguito dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, tra loro anche quattro bergamaschi. È atterrato alle 19.25 di martedì 3 marzo il volo da Abu Dahbi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da Dubai dove da sabato sono avvenuti bombardamenti dopo l’attacco di Usa e israele all’Iran. Tra loro ci sono anche quattro quindicenni bergamaschi, tre dell’Istituto Belotti e uno dell’Imiberg. Gli studenti italiani si trovavano a Dubai per un’attività extrascolastica organizzata da WSC Italia - World Student Connection Global Leaders, nell’ambito del progetto di simulazione delle assemblee Onu. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

