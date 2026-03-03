fiamme in esercizio commerciale a camucia edificio messo in sicurezza

Un incendio si è sviluppato in un esercizio commerciale a Camucia, nel comune di Arezzo. Le fiamme sono state domate e l’edificio è stato messo in sicurezza. Non ci sono stati feriti né persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento senza ulteriori complicazioni.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Edificio messo in sicurezza, nessuna persona intossicata e nessuno costretto a lasciare la propria abitazione. È il bilancio dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri in un fondo commerciale che ospita un market nella frazione di Camucia, nel comune di Cortona ( Arezzo) in zona piazzale Europa. L'esercizio commerciale è stato bonificato ma risulta al momento inagibile a causa dei danni riportati. Le fiamme hanno distrutto gran parte della merce custodita all'interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, con una squadra del distaccamento di Cortona, il funzionario per i rilievi e un'autobotte dal capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

