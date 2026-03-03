ferrari svolta tecnica per rinascere melbourne prima tappa della f1

Ferrari ha annunciato una svolta tecnica in vista del Gran Premio di Melbourne, prima tappa del campionato di Formula 1. Dopo settimane di test e sperimentazioni, la squadra ha concluso il lungo inverno di prove, preparando la vettura per la prima gara stagionale. La novità principale riguarda aggiornamenti tecnici applicati alla monoposto, pronti a essere valutati in pista.

Il lungo inverno di sperimentazioni è ormai alle spalle così come i test che hanno accompagnato nelle ultime settimane l’avvicinamento al via del Mondiale di Formula 1. Adesso non si potranno più nascondere segreti e strategie. Nella notte tra giovedì e venerdì si va in pista in Australia sul circuito di Melbourne dove prende il via il Mondiale di Formula 1. E’ un anno cruciale per la Ferrari che ha scelto un profilo basso e ha lavorato in silenzio sulla nuova SF-26, la nuova macchina sembra soddisfare i piloti di Maranello: Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo il deludente 2025 (concluso con neanche una vittoria) sono chiamati al riscatto. L’obiettivo è quello di riportare le Rosse al livello dei migliori team e poter lottare alla pari per il titolo mondiale, cosa mai accaduta nei gran premi del frustrante 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it

Nuova Ferrari, la presentazione della F-26: è la speranza della Rossa per rinascere in F1 | Le fotoUna monoposto che “collega passato, presente e futuro della Scuderia e ne guida l’ingresso nel nuovo ciclo tecnico”.

