Ferrari blocca la 296 | restauro perfetto ma il software dice no

Un team di esperti ha completato il restauro di una Ferrari 296, portandola a uno stato perfetto. Tuttavia, il software di gestione del veicolo impedisce la ripresa completa delle funzionalità. La vettura, sottoposta a interventi approfonditi, presenta un restauro di alto livello, ma il sistema elettronico continua a bloccare alcune operazioni. La situazione evidenzia i limiti delle tecnologie digitali nei veicoli d’epoca moderni.

Un’impresa di restauro estremo si scontra con i limiti imposti dall’elettronica moderna. Lo youtuber Mat Armstrong ha ricostruito una Ferrari 296 GTB gravemente danneggiata, ma il sistema ibrido rimane bloccato e la Casa madre rifiuta l’assistenza ufficiale a causa delle modifiche strutturali apportate. Questa vicenda evidenzia come la proprietà fisica del veicolo non garantisca più il controllo sul software gestionale. La macchina, ridotta in condizioni che suggerivano la demolizione immediata, è stata oggetto di un lavoro maniacale documentato online. Il risultato estetico è scenografico, ispirato alla versione da corsa 296 Challenge, ma l’avvio risulta impossibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

