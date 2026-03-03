Fermo | sei divieti dopo la rissa in piazza del Popolo

Dopo un episodio di violenza in piazza del Popolo, le autorità di Fermo hanno imposto sei divieti mirati a prevenire nuovi incidenti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato per contenere la situazione, portando all’adozione di misure restrittive specifiche. La rissa tra gruppi di giovani di diverse etnie ha causato tensioni nel centro cittadino, portando a queste restrizioni temporanee.

Un regolamento di conti tra giovani gruppi etnici ha scosso la tranquillità di Fermo, portando a un intervento deciso delle forze dell'ordine e a severe misure preventive. Il questore Eugenio Ferraro ha emesso sei divieti di accesso ai locali pubblici del centro storico contro i sei protagonisti degli scontri, per un totale di nove anni di interdizione cumulativa. La violenza è esplosa la sera del 24 gennaio, intorno alle 19:50, in piazza del Popolo, cuore pulsante della città. Due fazioni, una di origine nordafricana e l'altra sudamericana, si sono scontrate lanciando arredi e oggetti di proprietà dei locali, causando danni economici rilevanti e generando panico tra i passanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

