Fermati | ruba 8.600 euro in contanti alla fidanzata sale sulla sua auto e scappa

Un uomo ha rapinato 8.600 euro in contanti alla fidanzata, una nota modella di OnlyFans, e poi è salito sulla sua auto per scappare. Prima di allontanarsi, ha aggredito e picchiato la stessa donna. Durante la fuga, ha cercato di attaccare anche i poliziotti intervenuti per fermarlo. L'episodio si è concluso con l'arresto dell'uomo.