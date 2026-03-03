Fermati | ruba 8.600 euro in contanti alla fidanzata sale sulla sua auto e scappa
Un uomo ha rapinato 8.600 euro in contanti alla fidanzata, una nota modella di OnlyFans, e poi è salito sulla sua auto per scappare. Prima di allontanarsi, ha aggredito e picchiato la stessa donna. Durante la fuga, ha cercato di attaccare anche i poliziotti intervenuti per fermarlo. L'episodio si è concluso con l'arresto dell'uomo.
Ha picchiato e rapinato la fidanzata, nota modella di OnlyFans, prima di scappare. Come se non bastasse, nel corso della fuga ha cercato di aggredire i poliziotti intervenuti sul posto per bloccarlo. Un ragazzo di 23 anni, di nazionalità albanese, è finito in manette. Era sottoposto al divieto di.
