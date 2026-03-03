Femminicidi via libera alla legge | chi uccide non potrà decidere sui funerali della vittima

Una nuova legge è entrata in vigore che vieta a chi uccide il coniuge, il partner dell’unione civile o un familiare di decidere sui funerali della vittima. La norma stabilisce che il responsabile di un femminicidio non potrà più esercitare diritti decisionali sulle pratiche funebri. La legge interviene per prevenire che chi ha commesso un omicidio possa influenzare le esequie della vittima.

Chi uccide il coniuge, il partner dell’unione civile o un familiare non potrà più decidere che cosa fare delle spoglie della vittima. È quanto stabilisce la proposta di legge approvata in via definitiva e all’unanimità dalla Camera dei deputati. La norma interviene su disposizioni risalenti nel tempo che attribuivano ai familiari più stretti – compreso il coniuge – il diritto di scegliere in merito ai funerali e alla destinazione del corpo. Una previsione che, nei casi di omicidio in ambito familiare, poteva tradursi in un paradosso: anche l’autore del delitto, persino se solo indagato, manteneva la facoltà di decidere sulla salma della persona uccisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

