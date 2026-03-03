Felipe Melo stuzzica la Juventus dopo l’uscita dalla Champions 2026 | Addio tornate a casa!

Felipe Melo ha lanciato una frecciatina alla Juventus, commentando l’eliminazione dalla Champions 2026. Durante un evento pubblico, il giocatore brasiliano ha detto: “Addio, tornate a casa!” rivolgendosi alla squadra italiana. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti, senza ulteriori commenti o risposte ufficiali da parte del club o dei protagonisti coinvolti.

Felipe Melo non ha nascosto la sua gioia per l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, avvenuta per mano del Galatasaray. In un video diventato virale sui social, il 42enne ex calciatore si è mostrato sorridente, mentre esclamava "bye bye", celebrando con entusiasmo la fine della corsa europea della sua ex squadra. Il video, ripreso da Gazzetta dello Sport, ha catturato l'attenzione dei fan, soprattutto perché Melo ha avuto un passato controverso con i bianconeri. La Juventus ha ottenuto una vittoria di 3-2 contro il Galatasaray ma ciò non è bastato per assicurarsi un posto nel turno di eliminazione diretta.

Felipe Melo prende in giro la Juventus dopo la disfatta con il Galatasaray. Il gesto dell'ex bianconero fa infuriare i tifosi

