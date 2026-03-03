Federica Brignone chi più in alto sale | la frase che spiega tutto

Federica Brignone ha deciso di affrontare sfide che sembravano impossibili, riuscendo a vincere proprio in quei momenti. Il 3 aprile di un anno fa ha affrontato una prova difficile e ha dichiarato che se fosse stata facile, forse non sarebbe tornata dopo il suo infortunio. La sua determinazione l’ha portata a superare ostacoli che molti avrebbero considerato insormontabili.

Ha scelto di sfidare l’impossibile e ha vinto lei. Federica Brignone lo ha sempre saputo, fin da quando la vita l’ha messa di fronte alla prova più difficile, il 3 aprile di un anno fa: «Se non fosse stata una cosa impossibile, forse non sarei più tornata dopo l’infortunio». In questa frase c’è il senso di un’impresa che non appartiene solo alla sfera sportiva, ma umana. Il doppio oro in SuperG e in Gigante ai Giochi Olimpici ha ridefinito e cambiato la percezione del limite. Il ritorno in gara, dopo un infortunio al piatto tibiale, al perone e al legamento crociato della gamba sinistra, aveva già il peso specifico di un evento straordinario. Fregiarsi del doppio allora olimpico ha solleticato il palato degli Dei dello sport che hanno visto di cosa è capace la forza di volontà, applicata ai mortali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

