FC 26 SBC Torna l’Incredibile Aggiornamento 14x 83+!

È stato rilasciato un nuovo aggiornamento per FC 26 SBC, che include l’Incredibile Aggiornamento 14x 83+. Questa versione offre un’ampia scelta di carte e si presenta come una delle più sostanziose e convenienti della stagione. EA ha reso disponibile questa novità per i giocatori che vogliono rafforzare le proprie squadre e migliorare le proprie performance nel gioco.

Se stai cercando la svolta decisiva per il tuo club e vuoi dare la caccia alle carte migliori, EA ha appena rilasciato una delle SBC più “pesanti” e convenienti della stagione. Non è il solito pacchetto piccolo: qui si parla di una vera e propria pioggia di giocatori rari. Questo aggiornamento è una miniera d’oro per chi ha bisogno di carte ad alto rating (fodder) o vuole tentare il colpo grosso con le icone attualmente nei pacchetti. Il costo per ottenere ben 14 giocatori garantiti 83+ è sorprendentemente basso, rendendola una delle sfide con il miglior rapporto qualità-prezzo: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

EA FC 26 - February SBC Tier List

