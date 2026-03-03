Farmaci esperti | Monoclonale anti-Rsv protegge bimbi da ricoveri e complicanze
Gli esperti hanno annunciato che un farmaco monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) può ridurre i ricoveri e le complicanze nei bambini. La protezione dei piccoli durante la prima stagione di infezione è considerata cruciale per prevenire problemi più gravi. La notizia è stata diffusa oggi, in un contesto di crescente attenzione verso la salute infantile.
Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - "Proteggere i bambini alla loro prima stagione di Rsv-virus respiratorio sinciziale, è fondamentale. Significa proteggerli da una" infezione "grave che, quando colpisce i bambini più piccoli, determina patologie respiratorie come la bronchiolite", che li porta "all'ospedale. I bambini vengono ricoverati, hanno bisogno di essere intubati, hanno bisogno dell'ossigeno e della terapia intensiva. Proteggerli da questo, con i mezzi che abbiamo, significa dare ai bambini un'opportunità di salute molto importante". Lo ha detto Chiara Azzari, professoressa ordinaria di Pediatria dell'università di... 🔗 Leggi su Iltempo.it
