Farmaci esperti | Monoclonale anti-Rsv protegge bimbi da ricoveri e complicanze

Gli esperti hanno annunciato che un farmaco monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) può ridurre i ricoveri e le complicanze nei bambini. La protezione dei piccoli durante la prima stagione di infezione è considerata cruciale per prevenire problemi più gravi. La notizia è stata diffusa oggi, in un contesto di crescente attenzione verso la salute infantile.