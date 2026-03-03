Farmaceutica | Msd Italia Benedetta Sica alla guida della Direzione Policy

Msd Italia ha annunciato l’ingresso di Benedetta Sica nel suo Leadership Team come Executive Director Policy, Communication & Esg. Sica riporterà direttamente a Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata dell’azienda. La comunicazione è stata diffusa oggi da Msd Italia, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o altre specifiche.

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Msd Italia annuncia l'ingresso di Benedetta Sica nel proprio Leadership Team nel ruolo di Executive Director Policy, Communication & Esg, a diretto riporto di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata. Laureata in Giurisprudenza all'università di Pisa - informa l'azienda in una nota - Benedetta Sica ha completato diversi percorsi executive e master in ambito sanitario, management, marketing, comunicazione e public affairs, costruendo nel corso degli anni un profilo solido e multidisciplinare al servizio delle politiche sanitarie e delle relazioni istituzionali. Porta in Msd una... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica: Msd Italia, Benedetta Sica alla guida della Direzione Policy Paolo Angelini sostituisce Signorini alla guida della direzione generale della Banca d’ItaliaIl 30 gennaio 2026 la Banca d’Italia ha annunciato un cambio di vertice nella direzione generale, con l’ingresso di Paolo Angelini al posto di Marco... Leggi anche: Farmaceutica: Jens Pii Olesen alla guida di Novo Nordisk Italia Una selezione di notizie su Msd Italia Farmaceutica. Msd e Ibn Savio siglano vincolo di esclusiva per cessione sito Msd di PaviaOltre al trasferimento dell’asset industriale, i termini dell’accordo contemplano anche il mantenimento della produzione e la fornitura, per i prossimi cinque anni, dei prodotti Msd attualmente ... quotidianosanita.it Decreto Balduzzi. Antonelli (Msd): Basta manovre penalizzanti per l’industria farmaceuticaPer il presidente di Msd Italia e Chairman dello Iapg è impossibile programmare responsabilmente le attività se si costretti a subire una manovra ogni 60 giorni. La bozza del Decreto Balduzzi, ... quotidianosanita.it