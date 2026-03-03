Farmaceutica | Benedetta Sica alla guida della Direzione Policy di Msd Italia

Msd Italia ha annunciato l’ingresso di Benedetta Sica come nuova direttrice della Policy, Communication & Esg. Sica si unisce alla leadership dell’azienda e risponde direttamente a Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata. La sua nomina riguarda la gestione delle politiche aziendali, delle comunicazioni e delle iniziative di sostenibilità dell’azienda nel contesto italiano.

(Adnkronos) – Msd Italia annuncia l'ingresso di Benedetta Sica nel proprio Leadership Team nel ruolo di Executive Director Policy, Communication & Esg, a diretto riporto di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata. Laureata in Giurisprudenza all'università di Pisa – informa l'azienda in una nota – Benedetta Sica ha completato diversi percorsi executive e master in ambito sanitario, management, marketing, comunicazione e public affairs, costruendo nel corso degli anni un profilo solido e multidisciplinare al servizio delle politiche sanitarie e delle relazioni istituzionali. Porta in Msd una pluriennale esperienza in ambito governmental affairs, public affairs e relazioni istituzionali, maturata in primarie aziende del settore farmaceutico e dei medical devices, oltre che in contesti istituzionali nazionali.