Far west per la droga a Ranzanico | tra i quattro arrestati ci sono anche i feriti

A Ranzanico quattro persone sono state arrestate in seguito a una lite che ha coinvolto diversi individui. Tra i fermati ci sono un italiano sospettato di aver tentato di uccidere con un coltello e tre albanesi accusati di rissa aggravata. Durante gli scontri sono rimaste ferite alcune persone, e le autorità hanno eseguito le detenzioni.

LA LITE. Manette per l’accoltellatore italiano accusato di tentato omicidio e per tre albanesi a cui è contestata la rissa aggravata. Tre mesi fa la sparatoria a Solto Collina. Quattro arresti: tre cittadini albanesi e un italiano, i primi finiti in manette per rissa aggravata, il secondo per tentato omicidio. Uno dei tre stranieri arrestati era finito in ospedale con ferite da arma da taglio: lunedì 2 marzo è stato dimesso, così come l’italiano portato al pronto soccorso con lesioni non gravi. Lite per droga fra due gruppi di giovani a Ranzanico. Un accoltellato: è ferito gravemente Sono i primi provvedimenti presi nel corso delle indagini sull’accoltellamento di domenica 1° marzo a Ranzanico, nell’ambito dell’inchiesta aperta dal pm Antonio Mele e condotta d ai carabinieri della Compagnia di Clusone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

