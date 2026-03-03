A Ranzanico quattro persone sono state arrestate in seguito a una lite che ha coinvolto diversi individui. Tra i fermati ci sono un italiano sospettato di aver tentato di uccidere con un coltello e tre albanesi accusati di rissa aggravata. Durante gli scontri sono rimaste ferite alcune persone, e le autorità hanno eseguito le detenzioni.

LA LITE. Manette per l’accoltellatore italiano accusato di tentato omicidio e per tre albanesi a cui è contestata la rissa aggravata. Tre mesi fa la sparatoria a Solto Collina. Quattro arresti: tre cittadini albanesi e un italiano, i primi finiti in manette per rissa aggravata, il secondo per tentato omicidio. Uno dei tre stranieri arrestati era finito in ospedale con ferite da arma da taglio: lunedì 2 marzo è stato dimesso, così come l’italiano portato al pronto soccorso con lesioni non gravi. Lite per droga fra due gruppi di giovani a Ranzanico. Un accoltellato: è ferito gravemente Sono i primi provvedimenti presi nel corso delle indagini sull’accoltellamento di domenica 1° marzo a Ranzanico, nell’ambito dell’inchiesta aperta dal pm Antonio Mele e condotta d ai carabinieri della Compagnia di Clusone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Far west per la droga a Ranzanico: tra i quattro arrestati ci sono anche i feriti

Incidente a catena tra 3 auto a Melito, una si ribalta: otto feriti in ospedale, ci sono anche quattro bambiniIl rocambolesco incidente si è verificato sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: sulla dinamica indagano i carabinieri.

Leggi anche: Ranzanico, lite per la droga finisce nel sangue: un tentato omicidio e quattro arresti

Contenuti e approfondimenti su Far west

Temi più discussi: La sicurezza in città, a Farwest; E' un far west, l'associazione Altvelox lancia un appello: Si parla di legalità e di credibilità delle istituzioni. I cittadini così pagano due volte; Far west per la droga a Ranzanico. Tra i quattro arrestati ci sono anche i feriti; Assemblee Usa, nel far west Esg i ceo rischiano (la pelle).

Far west per la droga a Ranzanico. Tra i quattro arrestati ci sono anche i feritiA Ranzanico manette per l’accoltellatore accusato di tentato omicidio e per altri tre a cui è contestata la rissa aggravata. ecodibergamo.it

Rider e caporalato digitale; Capone (UGL): Nostro contratto ha messo ordine dove prima c’era il Far WestPer contrastare il ‘caporalato digitale’ abbiamo chiesto l’introduzione di sistemi di riconoscimento facciale ... affaritaliani.it

Una nuova perizia sul computer stasi e a Farwest il primo confronto tra Giada Bocellari, avvocato di Stasi e Gianluigi Tizzoni, avvocato dei Poggi. Martedì alle 21,30 su Raitre #farwest - facebook.com facebook