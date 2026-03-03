Fantacampionato la flop 11 della 27ª giornata

Ecco la flop 11 della 27ª giornata di fantacalcio, con i giocatori che hanno ricevuto i voti più bassi nel turno recente. Tra questi figurano portieri, difensori e attaccanti che non sono riusciti a conquistare punti significativi. La lista include un portiere, alcuni difensori e un centrocampista, tutti con voti molto bassi. La selezione mostra le prestazioni peggiori di questa settimana.

La 27ª giornata di Serie A, iniziata con il pareggio 1-1 tra Parma e Cagliari, si è conclusa con la vittoria dell'Udinese sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera. Tra i giocatori impiegati nel turno di campionato appena terminato, quello che ha fatto registrare il peggior fantavoto (2) è stato Perin, protagonista in negativo con tre gol subiti contro la Roma. Ecco, però, anche tutti gli altri giocatori presenti nella flop 11 (modulo 4-3-3) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. Tra i portieri il peggior fantavoto di giornata se lo becca Perin: 2. L'estremo difensore della Juventus paga a caro prezzo - e con lui i suoi fantallenatori - i tre gol subiti contro la Roma e una partita non impeccabile.