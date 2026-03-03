Domenica a Roma una famiglia composta da padre, madre e figlio è stata uccisa durante un tentativo di furto. I ladri, tre uomini irregolari provenienti dal Sud America, sono stati fermati dalla polizia dopo una fuga in auto che si è conclusa con l’arresto. L’incidente ha causato la morte dei tre membri della famiglia coinvolta.

Non si fermano all’alt. Accelerano. In quel momento esatto la scelta di chi pensava di farla franca diventa una condanna a morte per una famiglia. La volante della polizia intercetta la Toyota Yaris con a bordo tre uomini di origine sudamericana, tutti irregolari, specializzati, secondo quanto ricostruito, in furti su auto e in appartamenti. Probabilmente erano in zona per qualche sopralluogo. O, forse, erano già pronti a mettere a segno un colpo. Alla vista della polizia tirano dritto. L’inseguimento parte dal Quarticciolo, zona rossa. Si aggiunge anche una pattuglia dei carabinieri. Che, però, perde il contatto con il veicolo in fuga. La volante resta «in scia», sebbene a distanza, per evitare rischi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Famiglia sterminata da ladri clandestini. Scappavano in auto inseguiti dalla polizia

