Famiglia del bosco la maestra che segue i tre bimbi | L'italiano? Ora si fanno capire mi sono diventati cari
Una maestra che segue tre bambini nel bosco ha commentato che ora si fanno capire meglio l’italiano e che sono diventati affezionati a lei. La Fondazione Pia Miramar ha avanzato una proposta ai proprietari dell’abitazione in cui vive Nathan. La famiglia del bosco, composta dai bambini e dalla loro insegnante, ha recentemente ricevuto questa comunicazione. La situazione riguarda anche l’alloggio di Nathan e le decisioni dei proprietari.
La Fondazione Pia Miramar ha proposto ai proprietari dell'abitazione nella quale vive Nathan Trevallion, papà dei tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti ora in casa famiglia, di pagare per lui l'affitto per un intero anno, dando disponibilità al pagamento anche fino alla maggiore età dei figlioletti. Nel frattempo la maestra che li segue parla dei loro progressi in casa famiglia: "Mi sono diventati cari". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Famiglia nel bosco, la tutrice che segue i bimbi: “La madre rifiuta tutto, spero di trovare una soluzione”Maria Luisa Palladino, la tutrice che si occupa dei bimbi della famiglia nel bosco, conferma i rapporti tesi con la madre, Catherine Birmingham.
Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli: “Trovata la maestra, andrà in casa famiglia. Poi forse l’ingresso a scuola”È stata individuata l'insegnante che seguirà i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e attualmente in casa famiglia.
«Via dall’Italia»: la famiglia del bosco torna in AustraliaLa famiglia nel bosco lascia l’Italia e annuncia in tv il ritorno in Australia dopo il caso giudiziario. Chiusa l’esperienza in provincia di Chieti. laquilablog.it
Casa gratis per la famiglia del bosco fino ai 18 anni dei figliLa 'Casetta di nonna Gemma' offerta gratuitamente fino ai 18 anni dei figli dalla famiglia Carusi e dalla Fondazione Pia Miramar Ets ... it.blastingnews.com
