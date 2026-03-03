Famiglia del bosco la maestra che segue i tre bimbi | L'italiano? Ora si fanno capire mi sono diventati cari

Una maestra che segue tre bambini nel bosco ha commentato che ora si fanno capire meglio l’italiano e che sono diventati affezionati a lei. La Fondazione Pia Miramar ha avanzato una proposta ai proprietari dell’abitazione in cui vive Nathan. La famiglia del bosco, composta dai bambini e dalla loro insegnante, ha recentemente ricevuto questa comunicazione. La situazione riguarda anche l’alloggio di Nathan e le decisioni dei proprietari.