Falsissimo non si ferma; la resa dei conti di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha dichiarato che non si ferma e ha deciso di affrontare pubblicamente Alfonso Signorini, con accuse pesanti e prove che, secondo lui, dimostrerebbero rapporti segreti legati al reality. Corona ha portato alcune testimonianze dirette e ha reso note le sue affermazioni attraverso dichiarazioni pubbliche, creando un nuovo fronte nella vicenda.

Fabrizio Corona lancia pesanti accuse contro Alfonso Signorini presentando presunte prove e testimonianze dirette sui rapporti segreti nati dietro le quinte del celebre reality Fabrizio Corona riaccende i riflettori sul Grande Fratello nella nuova puntata di Falsissimo, presentando la testimonianza di Vito Coppola e una sequenza di materiali digitali che ricostruiscono contatti, spostamenti e momenti vissuti negli studi di Cinecittà. Il racconto inizia dai primi incontri tra Coppola e Alfonso Signorini, avvenuti durante una fiera, da cui nasce uno scambio di contatti e conversazioni social, inizialmente legate all’allenamento fisico e poi progressivamente più personali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Fabrizio Corona annuncia la nuova puntata di Falsissimo: quando sarà la resa dei conti con Mediaset e SignoriniNel pieno della tempesta mediatica che lo vede contrapposto ad Alfonso Signorini e a Mediaset, Fabrizio Corona ha dovuto fare i conti con un...

Leggi anche: Riappare il canale YouTube di Fabrizio Corona: confermata la “resa dei conti” del 2 marzo

FALSISSIMO: La VENDETTA di Corona #fabriziocorona

Una raccolta di contenuti su Fabrizio Corona

Temi più discussi: Fabrizio Corona tra annunci social, Sanremo e una nuova udienza contro il blocco dei suoi video; Nuova puntata di Falsissimo cancellata per scelta del tribunale, Corona la posta su X: La censura non mi ferma; Fabrizio Corona Shock: Falsissimo Censurato, Ma la Verità Esplode sui Social!; Fabrizio Corona si prepara per 'Falsissimo' e intanto svela: Con Sara Barbieri finirà.

Nuova puntata di Falsissimo cancellata per scelta del tribunale, Corona la posta su X: La censura non mi fermaIl tribunale blocca la nuova puntata di Falsissimo a poche ore dalla pubblicazione e Corona la ripubblica su X ... fanpage.it

Falsissimo oscurato dal giudice, Corona rilancia e lo pubblica su X: La censura non ci fermeràLa rimozione non ha fermato Fabrizio Corona, che ha deciso di caricare integralmente la puntata sul proprio profilo X, rendendola accessibile gratuitamente. Il video, della durata di oltre due ore, ... baritalianews.it

La puntata di Falsissimo è stata rimossa da YouTube su ordine del tribunale; Corona la ripubblica su X, sollevando polemiche su Mediaset. https://serial.everyeye.it/notizie/fabrizio-corona-puntata-falsissimo-rimossa-lu-cosa-dichiarato-862929.htmlutm_me - facebook.com facebook

La decisione non avrebbe a che fare con le accuse di Fabrizio Corona, ma i dubbi restano. Ecco cosa ha detto l'ex direttore a proposito dell'addio al settimanale che guidava dal 2006 x.com