La nuova puntata di Falsissimo, intitolata “La Resa dei Conti” e firmata da Fabrizio Corona, è stata diffusa online ma subito bloccata. In poche ore, il video ha generato confusione tra gli spettatori e ha creato un forte scompiglio sui social media. La situazione ha portato a un’interruzione immediata della trasmissione, con reazioni che si sono susseguite rapidamente.

La nuova puntata di Falsissimo, firmata da Fabrizio Corona e presentata come “La Resa dei Conti”, ha acceso un caso in poche ore. Dopo la pubblicazione sul canale YouTube, il video risulta ora non visibile in Italia. Intanto, però, su X circolano estratti della stessa puntata, compresi frammenti che sarebbero legati alla parte in abbonamento. Gravissima testimonianza di Vito Coppola sugli incontri avuti con Alfonso Signorini e spuna anche il nome di Maria De Filippi. Signorini lascia Chi: le parole su Fabrizio Corona Falsissimo, puntata 2 Marzo 2026: blocco su YouTube e la scritta sull’ingiunzione. Il primo elemento che fa esplodere la vicenda è la rimozione territoriale del video. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Falsissimo “La resa dei conti”: video bloccato e caos

Corona in tribunale contro Signorini: Chiami la Dda Io ti rovino. Caos a Milano.

Lo sanno pure i bimbi che quella famosa foto di Maria De Filippi in abiti da sposa incazzata è un fake, ma sua “maestà del giornalismo” Fabrizio Corona l’ha spacciata per vera nell’ultima puntata di #Falsissimo. L’ingiocabile a cui nulla sfugge, eh già x.com