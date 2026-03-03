fairphone gen 6 riceve android 16 ad aprile

Il Fairphone Gen 6 riceverà l’aggiornamento a Android 16, confermato per aprile. La distribuzione dell’aggiornamento è programmata per la prossima primavera. L’azienda ha comunicato che il lancio avverrà in quel periodo, senza indicare variazioni nel calendario. La notizia riguarda esclusivamente la prossima release del sistema operativo per il modello, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti dell’update.

l’aggiornamento android 16 è confermato per il fairphone gen 6, con una distribuzione prevista in primavera. l’azienda sceglie di evidenziare un impegno continuo verso aggiornamenti affidabili e sostenibilità, offrendo nuove funzionalità che arricchiscono l’esperienza utente senza compromettere la proposizione di longevità del dispositivo. secondo quanto comunicato da fairphone ad android authority, la distribuzione di android 16 prenderà avvio nel prossimo mese. il gen 6 è stato lanciato lo scorso anno e la beta di android 17 è già iniziata, a testimonianza di una linea di aggiornamenti continua. android 16 arriva in un contesto in cui fairphone ha posto la sostenibilità al centro del suo modello, mantenendo vivo l’eco-sistema del dispositivo e riducendo i rifiuti elettronici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

