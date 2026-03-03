Fabregas chiama il Como | Sinigaglia come la Bombonera contro l’Inter

Cesc Fabregas ha descritto il campo del Como come un luogo caldo e vibrante, paragonandolo alla Bombonera durante una partita contro l’Inter. L’atmosfera allo stadio Sinigaglia si è fatta intensa in vista della semifinale di Coppa Italia, con il centrocampista spagnolo che ha sottolineato l’energia dei tifosi e l’ambiente carico di tensione prima del match.

Semifinale di Coppa Italia: il tecnico carica l'ambiente per l'impresa contro la capolista. Diretta TV ore 21. L'atmosfera sulle sponde del Lario si fa incandescente: Cesc Fabregas trasforma il Sinigaglia in un fortino elettrificato per la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico dei lariani ha lanciato un appello senza precedenti alla piazza, chiedendo di ricreare il clima della Bombonera per colmare il gap tecnico con i nerazzurri. Con il calcio d'inizio fissato alle ore 21 in diretta esclusiva su Canale 5, la sfida non rappresenta solo un traguardo storico, ma un banco di prova per l'ambizioso progetto della proprietà Hartono, decisa a sfidare le gerarchie consolidate del calcio italiano attraverso una prestazione di puro impatto agonistico.