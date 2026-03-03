Il Mondiale di Formula 1 del 2026 inizia in Australia dal 6 all’8 marzo con un nuovo regolamento che segna una svolta rispetto al passato. Tutte le squadre si preparano a una stagione caratterizzata da importanti innovazioni tecniche, con cambiamenti nelle gerarchie tra i team e nelle strategie di progettazione. La stagione promette di portare una vera e propria rivoluzione nel mondo delle competizioni.

Il 2026 non sarà un semplice cambio di regolamento: sarà un punto di discontinuità. Il Mondiale di F1 che prenderà il via il prossimo week end in Australia (6-8 marzo) inaugura una stagione tecnica destinata a riscrivere gerarchie, filosofie progettuali e modelli industriali. Si riparte, di fatto, da zero. Le monoposto saranno più compatte, più leggere, più efficienti e soprattutto profondamente diverse nella gestione dell’energia. Una rivoluzione che investe power unit, aerodinamica e telaio, con un obiettivo chiaro: spettacolo in pista e sostenibilità fuori. Il cuore della trasformazione è la nuova power unit, il cambiamento più significativo dall’introduzione dei motori ibridi nel 2014. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, scatta il Mondiale 2026 della rivoluzione: si parte da zero, tutte le novità

Leggi anche: La F1 svela in un video tutte le novità del regolamento 2026: una nuova rivoluzione tecnica

Leggi anche: F1, la Ferrari ufficializza il nome della vettura che prenderà parte al Mondiale 2026

Contenuti e approfondimenti su F1, scatta il Mondiale 2026 della...

Temi più discussi: F1, scatta il Mondiale 2026 della rivoluzione: si parte da zero, tutte le novità; F1, a pochi giorni dal primo GP del Mondiale 2026 arrivano modifiche al regolamento; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia; Lewis Hamilton: La Ferrari ha tutto per vincere, è l'anno del Cavallo. Ai giovani dico: basta social, leggete Mandela.

Formula 1, il calendario del Mondiale 2026: le date e gli orari dei Gran Premi e dove vederli in tvDomenica 8 marzo, a Melbourne, è in programma il Gran Premio d'Australia, la prima delle 24 gare stagionali. La Ferrari sogna il titolo con Leclerc e Hamilton ... today.it

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'AustraliaQuesto weekend scatta il Mondiale 2026 di F1 con il Gran Premio d'Australia. Ecco i palinsesti televisivi di Sky, NowTV e TV8, ma anche quello delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com per seguire ... msn.com

Anche oggi la guerra sulle prime pagine della stampa mondiale x.com

3 marzo – Giornata Mondiale della Fauna Selvatica Oggi si celebra il World Wildlife Day, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci una cosa semplice ma enorme: la natura non è uno sfondo. È casa. Ogni anno questa giornata ci invita a fe - facebook.com facebook