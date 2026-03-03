F1 è crisi nera per Aston Martin Preoccupa l’affidabilità del motore Honda | in Australia solo per onor di firma?

La scuderia Aston Martin sta affrontando una fase difficile nella stagione di Formula Uno, con problemi di affidabilità del motore Honda. Durante il GP in Australia, il team ha messo in pista la vettura principalmente per rispettare gli impegni contrattuali, senza mostrare miglioramenti evidenti. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità del progetto AMR26 e sulla sua competitività futura.

La nuova era della Formula Uno non nasce sotto i migliori auspici per il team Aston Martin, alle prese con delle allarmanti criticità strutturali in questa prima fase del progetto AMR26. L’ambiziosa scuderia inglese capitanata dal patron Lawrence Stroll rischia infatti di presentarsi all’imminente Gran Premio d’Australia solamente per onor di firma, in attesa di risolvere i gravi problemi della power unit Honda emersi durante i test invernali. Un vero e proprio disastro per la squadra diretta da Adrian Newey, che si appresta a cominciare nel peggiore dei modi la prima stagione del nuovo ciclo tecnico regolamentare. Il 44enne Fernando Alonso,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, è crisi nera per Aston Martin. Preoccupa l’affidabilità del motore Honda: in Australia solo per onor di firma? Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc e Antonelli lavorano sul passo, crisi nera per Aston Martin Leggi anche: F1, disastro in Aston Martin: Adrian Newey contro la Honda Una selezione di notizie su Aston Martin Temi più discussi: L'avvilente piano di Aston Martin per il primo GP della F1 2026: ritirare le macchine dopo qualche giro; Mosse e mossette di Aston Martin per tentare di salvarsi dalla crisi; Aston Martin, dal sogno all'incubo: una crisi profonda difficile da risanare; Aston Martin sbanda pericolosamente nei bilanci. L'auto di 007 in crisi da tempo deve vedersela coi dazi. L’avvilente piano di Aston Martin per il primo GP della F1 2026: ritirare le macchine dopo qualche giroCrisi nera Aston Martin alla vigilia del GP d'Australia F1 2026: guai alla power unit Honda, pochi ricambi e l'idea di ritirare le auto dopo pochi giri ... fanpage.it Gp d’Australia a rischio caos, Aston Martin in crisi e verso una strategia clamorosa. Ecclestone punge anche la FerrariF1 Gp d’Australia a rischio caos, la crisi di Aston Martin: strategia imbarazzante. Ecclestone punge anche la Ferrari ... sport.virgilio.it La cura Newey non funziona, la nuova Aston Martin è un disastro. In Australia pochi giri e ritiro x.com “Le difficoltà di Aston Martin Che nel puzzle, che compone la conquista del titolo, manchi sempre un pezzo lo si vede bene in Casa Ferrari: sono quasi 20 anni che cercano il tassello mancante. Nonostante le condizioni ottimali, i piloti e i soldi, gli investimenti - facebook.com facebook