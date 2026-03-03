Ex Tiberina avanti con i lavori Sopralluogo del presidente Polcri

Dopo dieci mesi dall’avvio dei lavori, il cantiere dell’ex Tiberina a Pieve Santo Stefano è stato visitato da un rappresentante istituzionale. Il sopralluogo ha riguardato lo stato di avanzamento delle opere, con particolare attenzione alle progressioni dei lavori e a eventuali criticità. La visita si è concentrata sulle aree interessate dall’intervento e sui progressi rispetto ai tempi previsti.

PIEVE SANTO STEFANO A distanza di dieci mesi dall’apertura del cantiere, avvenuta a inizio maggio del 2025, il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, si è recato ieri mattina a Pieve Santo Stefano per fare lo stato dell’arte sui lavori di messa in sicurezza e ripristino della vecchia 3 bis, inagibile dal 1999. Polcri ha incontrato il sindaco Claudio Marcelli ed entrambi hanno concordato sull’obiettivo di rendere più agevole l’accesso sui valichi appenninici, di snellire il traffico e di garantire una degna viabilità, oltre che di costituire un’alternativa essenziale alla E45 in caso di emergenze o interruzioni. "Il recupero... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Tiberina, avanti con i lavori. Sopralluogo del presidente Polcri Sopralluogo di Polcri sulla ex Tiberina: 39 milioni per il ripristinoPIEVE SANTO STEFANO (AR), 2 marzo 2026 – Avanza il Piano degli Interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della ex Strada Statale 3-bis... Ex Strada Statale 3-bis Tiberina, sopralluogo di Polcri: piano da 39 milioniQuesta mattina lunedi 2 marzo 2026, Polcri si è recato a Pieve Santo Stefano dove ha incontrato il sindaco Claudio Marcelli, per fare un punto... Altri aggiornamenti su Sopralluogo del Discussioni sull' argomento Ex Tiberina, avanti con i lavori. Sopralluogo del presidente Polcri; Ex Strada Statale 3-bis Tiberina, sopralluogo di Polcri: piano da 39 milioni; Sopralluogo di Polcri sulla ex Tiberina: 39 milioni per il ripristino; Tiberina: 39 milioni di euro per il ripristino della viabilità alternativa alla E45. Ex Tiberina, avanti con i lavori. Sopralluogo del presidente PolcriPIEVE SANTO STEFANO A distanza di dieci mesi dall’apertura del cantiere, avvenuta a inizio maggio del 2025, il presidente della ... lanazione.it Sopralluogo del rettore Gianluigi Greco per visionare lo stato dei luoghi e inaugurare simbolicamente il nuovo piano operativo: manutenzioni h24, tutor per studenti internazionali e spazi sociali per una vita universitaria più completa - facebook.com facebook Rapallo, sopralluogo sulla spiaggia delle Saline e del Castello. x.com