Il consiglio comunale di Taranto ha approvato all’unanimità un appello rivolto a DemoS, chiedendo di fermare immediatamente lo stabilimento ex Ilva in assenza di adeguate misure di sicurezza. La morte di un altro lavoratore nello stabilimento riaccende le tensioni tra politica e istituzioni, mentre la questione sulla sicurezza e il futuro dell’impianto resta al centro del dibattito pubblico.

La morte dell’ennesimo lavoratore nello stabilimento ex Ilva di Taranto riaccende lo scontro politico e istituzionale sulla sicurezza e sul futuro dell’impianto. Due distinti comunicati – uno firmato dai consiglieri comunali Virginia Galeandro, Vincenzo Di Gregorio e Antonio Lenti, l’altro da DemoS – Democrazia Solidale – convergono su un punto netto: la produzione non può più prevalere sulla vita. “Il lavoro e la rilevanza sociale ricoperta dal lavoratore sono tali che nostri i padri costituenti li hanno voluti celebrare, e tutelare, nell’articolo 1”, ricordano i consiglieri, richiamando il fondamento costituzionale della Repubblica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, “Un’altra morte annunciata”: dal Consiglio comunale a DemoS un appello unanime, “Senza sicurezza lo stabilimento va fermato. Subito”

