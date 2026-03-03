Ex Ilva le ultime parole dell' operaio morto | Diamoci da fare Ecco la griglia che l' ha ucciso

Loris Costantino, operaio di 36 anni dell’indotto ex Ilva, è morto dopo essere caduto da un’altezza di oltre dieci metri. La sua ultima frase, pronunciata poco prima dell’incidente, è stata: «Diamoci da fare». L’incidente è avvenuto durante una giornata che ha segnato un lunedì nero per l’area. La tragedia ha suscitato molta attenzione sull’accaduto.

Il lunedì nero dell'ex Ilva ha il volto di Loris Costantino, operaio dell'indotto morto a soli 36 anni dopo un volo nel vuoto di oltre dieci metri. Ed è bagnato dalle lacrime della giovane moglie, dei suoi due figli e dei colleghi che lo hanno raccolto da terra sperando in un miracolo. Il miracolo, purtroppo, non c'è stato. Loris è piombato sul selciato come un proiettile, dopo che ha ceduto il camminamento di un nastro trasportatore. Ieri mattina era di comandata nella zona della Linea E dell'Agglomerato, il reparto dello stabilimento in cui vengono trattati e miscelati i minerali funzionali all'attività degli altoforni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, le ultime parole dell'operaio morto: «Diamoci da fare». Ecco la griglia che l'ha ucciso Taranto, incidente all’ex Ilva, operaio precipita da 18 metri e muore: “Ha ceduto una griglia”Un nuovo incidente mortale scuote lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Leggi anche: Ex Ilva, morto operaio dopo il cedimento di una griglia: annunciato sciopero di 24 ore Aggiornamenti e notizie su Diamoci da EX ILVA/ I nuovi indizi di un’acciaieria in regola con l’Ue ma vittima della magistraturaL'ex Ilva di Taranto sembra essere vittima di un assedio della magistratura, nonostante sia in regola con le prescrizioni dell'Ue ... ilsussidiario.net Ex Ilva, ultimatum del Tribunale: regole ambientali da rifare o impianti chiusi da agosto 2026Il Tribunale di Milano ordina lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto dal 24 agosto di quest’anno se non verranno garantiti i diritti alla salute dei cittadini. Intanto i sindacati si autoco ... milanofinanza.it