Ex Ilva incidente sul lavoro | dieci indagati per morte operaio Anche due brindisini

Un incidente sul lavoro si è verificato presso l’ex Ilva di Taranto, causando la morte di un operaio di 36 anni. L’incidente è avvenuto dopo che l’operaio è stato coinvolto in un volo di oltre dieci metri e poi giaceva a terra. L’inchiesta, attualmente in corso, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone, tra cui anche due cittadini di Brindisi.

La Procura indaga per omicidio colposo: nel registro dirigenti, tecnici e referenti dell’azienda appaltatrice. Autopsia il 6 marzo TARANTO - Un volo di oltre dieci metri, poi il silenzio. Attorno alla morte di Loris Costantino, 36 anni, si muove ora un’inchiesta che coinvolge dieci persone. La Procura di Taranto ha acceso i riflettori su quanto accaduto nel reparto Agglomerato dell’ex Ilva, aprendo un fascicolo per omicidio colposo. A coordinare gli accertamenti è il pm Marco Colascilla Narducci. Le verifiche, affidate allo Spesal e ai carabinieri del Nil, puntano a ricostruire minuto per minuto la sequenza dei fatti e a stabilire se i protocolli di sicurezza siano stati rispettati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Morte dell'operaio ex Ilva: 17 iscritti nel registro degli indagati, anche due brindisiniTARANTO - Sono diciassette le persone iscritte nel registro degli indagati - tra cui due brindisini - nell'inchiesta aperta dalla procura della... Ex Ilva, dieci indagati per la morte dell’operaio precipitato nel reparto AgglomeratoLa Procura del capoluogo jonico indaga per omicidio colposo: nel registro dirigenti, tecnici e referenti dell’azienda appaltatrice, residenti fra le... Una raccolta di contenuti su Ex Ilva incidente sul lavoro dieci... Temi più discussi: Ex Ilva, muore operaio di 36 anni. Proclamate 24 ore di sciopero; Incidente all'Ex Ilva di Taranto, operaio precipita da 10 metri e muore; Incidente all'ex Ilva di Taranto, morto l'operaio precipitato nel vuoto; Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio. L'azienda: Verifiche sulla dinamica. Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio. L'azienda: «Verifiche sulla dinamica»Nuovo incidente sul lavoro stamattina all’ex Ilva. Un operaio dell’indotto siderurgico - dell’impresa Gea Power - ha fatto un volo nel vuoto mentre transitava su un ... ilgazzettino.it Ex Ilva, dopo l’incidente mortale dieci avvisi per omicidio colposoLa notifica da parte della Procura di Taranto. Sei indagati di Acciaierie d’Italia e quattro dell’impresa appaltatrice Gea Power. Venerdì l’esame medico legale sul corpo di Loris Costantino ... ilsole24ore.com La Procura di Taranto ha disposto per venerdì 6 marzo l’autopsia sul corpo di Loris Costantino, l’operaio 36enne morto ieri mattina dopo essere precipitato da oltre 10 metri all’interno dello stabilimento ex Ilva. Il giovane al momento dell’incidente era impeg - facebook.com facebook Ex Ilva, operaio morto sul lavoro: il 6 marzo disposta l'autopsia su Loris Costantino - News x.com