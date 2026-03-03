Evo Live | Molise e Abruzzo uniscono le forze a Verona

A Verona, alla Fiera Internazionale SOL2EXPO, si svolge Evo Live, un evento che vede la partecipazione congiunta di rappresentanti del Molise e dell’Abruzzo. Le due regioni si presentano insieme sotto il progetto Evo Live, dando vita a un momento di incontro e collaborazione nel settore espositivo. La manifestazione coinvolge diverse realtà delle zone e si tiene nel capoluogo veneto.

La Fiera Internazionale SOL2EXPO di Verona si trasforma nel palcoscenico dove Molise e Abruzzo uniscono le forze sotto il progetto Evo Live. La Fondazione Hera Ets ha lanciato questa iniziativa strategica per valorizzare non solo l'olio extravergine d'oliva, ma l'intera filiera agroalimentare delle due regioni. Si tratta di una visione che mira a trasformare i singoli produttori in un sistema coordinato capace di attrarre turismo ed eccellenza. L'obiettivo dichiarato è costruire una rete integrata che coinvolga progressivamente pastifici, panificatori, aziende agricole e realtà legate alla cosmesi. Questa collaborazione punta alla futura realizzazione di una vera e propria Strada dell'Olio, un itinerario identitario lungo l'asse Adriatico che collega le due aree geografiche.