Evaso dal carcere il detenuto si è consegnato alla polizia

Nella notte tra lunedì e martedì, un detenuto di 38 anni, evaso dal carcere della Dozza, si è consegnato alle forze dell’ordine. La fuga di Carlo Carrozzo, ricercato dall’8 febbraio, si è conclusa con la sua consegna alle autorità. La polizia ha confermato l’arresto e il rientro in cella del detenuto.

È finita nella notte tra lunedì e martedì la fuga di Carlo Carrozzo, il 38enne evaso dal carcere della Dozza e ricercato dall’8 febbraio. L’uomo si è consegnato di sua spontanea volontà alla polizia ferroviaria e nelle prossime ore verrà riportato all’interno della casa circondariale bolognese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Chi è Taulant Toma, il detenuto evaso dal carcere di Opera a Milano: è ancora ricercatoAncora nessuna notizia di Taulant Toma, il 41enne evaso dal carcere di Opera a Milano.

Evasione in elicottero dal carcere di Rebibbia...

Finita la fuga dell’evaso: Carozzo si è costituito nella notte. Era sparito nel nulla dopo il volontariatoBologna, il 38enne si è presentato alle forze dell’ordine. Era fuggito approfittando del fatto che prestava servizio come volontario in centro. Finito dentro per spaccio, doveva finire di scontare la ... msn.com

Si costituisce a San Vittore l'evasa dal carcere di Bollate: era in fuga da 10 giorni. «Non si è mai mossa da Milano». Nel 2011 aveva assassinato un'anzianaAlba Leonor Sevillano Zambrano, 42 anni, ecuadoriana, deve scontare una pena per omicidio che terminerà nel 2032. Finora in carcere si era comportata bene e aveva avuto vari permessi ... milano.corriere.it

Roma: imprenditore condannato per aver evaso il fisco, confiscati più di 400mila euro - facebook.com facebook