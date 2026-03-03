Evasione fiscale audizione Inps mercoledì 4 marzo

Mercoledì 4 marzo si terrà un’audizione dell’Inps riguardante l’evasione fiscale e l’Assegno di Inclusione. L’ente coinvolto discuterà delle recenti questioni legate alla verifica delle procedure e alle eventuali irregolarità. L’attenzione sarà concentrata sulle modalità di gestione e controllo delle prestazioni sociali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali decisioni o sviluppi futuri.

Aggiornamento inaspettato per l'Assegno di Inclusione – (@inpssocial) – lopinionista.it ROMA – Mercoledì 4 marzo la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in merito all'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolgerà l'audizione dei rappresentanti dell'Inps. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.30, dall'Aula del VI piano di Palazzo San Macuto.