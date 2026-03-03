A Perugia si svolge l’udienza per la revoca del patteggiamento dell’ex capo dell’Associazione Nazionale Magistrati. Nel procedimento sono coinvolti soggetti che avevano avviato il caso Palamara, ora considerato in via di conclusione. La corruzione, elemento chiave nel procedimento, è già stata esclusa, lasciando poche tracce del fascicolo originale. I protagonisti di questa vicenda continuano a sostenere la tutela del cosiddetto «Sistema».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlò di «poche mele marce» e seppellì il problema. Ma il Sistema delle correnti non è morto con Palamara, rapidamente radiato dalla magistratura: ha continuato a imperversare e a gestire le nomine non in base a criteri oggettivi. Tanto che ancora oggi molti incarichi vengono affidati a colpi di maggioranze risicate, secondo logiche correntizie. Ma a smascherare l’ipocrisia con cui era stata fatta pulizia arriva adesso il Tribunale di Perugia. Che lascerà il Re nudo. Oggi, davanti al giudice dell’esecuzione Natalia Giubilei, si terrà l’udienza che potrebbe segnare un passaggio decisivo nella complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto Palamara. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Evapora il caso Palamara. Ma quelli che l’hanno creato sono a difesa del «Sistema»

