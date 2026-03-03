Europa irrilevante sull’Iran ma almeno non succursale Onu
L’Europa viene considerata poco influente sulla questione iraniana, ma almeno non viene vista come una succursale delle Nazioni Unite. La situazione politica si concentra sulle scelte e sulle azioni dei paesi europei, senza coinvolgimenti ufficiali di alto livello o decisioni decisive. La dinamica attuale evidenzia come l’Europa, pur essendo presente, non abbia un ruolo di primo piano nelle discussioni internazionali sull’Iran.
Al direttore - Quello che era un punto forte della Meloni, ovvero l’aver trasformato una politica incerta in una politica estera di buon livello, rischia di trasformarsi ora nella sua Waterloo. L’attacco americano-israeliano contro l’Iran dimostra tutta l’inconsistenza dei governi europei, in particolare di quello italiano che si era proposto come mediatore con gli Stati Uniti, e la loro irrilevanza nel contesto politico mondiale. Se i governi europei non sapranno presto trovare un punto di unità importante e costruire una politica estera comune basata anche su un forte esercito europeo, la loro irrilevanza diventerà cronica e li condannerà a divenire vassalli, oltretutto in modo disordinato e non coordinato, delle potenze che via via si contenderanno il potere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In Iran "si temono almeno 12mila morti", Teheran avvia le esecuzioni. Un 26enne rischia di essere giustiziato. L’Onu: "Inorriditi"Gli ayatollah alzano ancora il tiro per tentare di soffocare le proteste: «moharebeh», ovvero «fare guerra a Dio», è l’accusa fatta risuonare...
Leggi anche: Il silenzio sull’Iran uccide: il discorso di Masih Alinejad all'Onu contro Guterres
Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte
Tutti gli aggiornamenti su Europa irrilevante
Discussioni sull' argomento Iran, opposizione unita contro il governo: Ha reso il nostro Paese irrilevante; Attacco all’Iran – Europa irrilevante, ma Zelensky esulta: Giusto liberarsi di un regime terrorista; Garbuglio mondiale. Le tensioni fra Turchia e Israele che inquietano Usa e Ue (di A. Pagani); Spagna. Sanchez rompe il riflesso automatico dell’obbedienza atlantica.
Europa irrilevante sulla scena globale L’Europa prova a fare la voce grossa, ma senza forza né strategia. Alessandro Ricci analizza l’irrilevanza geopolitica europea: sempre in ritardo sugli eventi e incapace di incidere davvero negli equilibri internazionali. Vi - facebook.com facebook
Attacco all’Iran – Europa irrilevante, ma Zelensky esulta: “Giusto liberarsi di un regime terrorista”. @WandaMarra x.com