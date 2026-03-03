Eurolega Basket femminile | Venezia batte Schio è Final 6

Venezia ha vinto contro Schio 62-51 in gara-3, conquistando così l’ultimo posto disponibile per la Final 6 di Eurolega femminile. La squadra di Venezia ha superato le avversarie nella partita decisiva, portando a casa la vittoria e la qualificazione. La sfida si è svolta con intensità, determinando l’ingresso di Venezia tra le migliori otto del torneo.

L’Umana Reyer Venezia supera la Beretta Famila Schio 62-51 in gara-3 e si prende l’ultimo biglietto disponibile per la Final 6 di Eurolega femminile. Venezia approda in Final 6 di Eurolega grazie al successo di oggi. Partita non brillante dal punto di vista tecnico, ma intensa. Ritmi spezzettati, tanti errori e percentuali basse hanno reso la gara nervosa e combattuta fino agli ultimi minuti, quando Venezia ha trovato l’energia decisiva per chiudere i conti. In avvio dominano le difese, con Venezia che prova ad allungare in un paio di occasioni nel primo quarto, ma Schio resta agganciata. Solo negli ultimi possessi del periodo le lagunari piazzano un mini-break che vale il 14-10. 🔗 Leggi su Sportface.it

