Eurolega anticipi gare in Israele e palazzetto La Virtus si mette in gioco su più campi

Nell’Eurolega, la Virtus si prepara a scendere in campo in diversi appuntamenti, tra anticipi e trasferte in Israele. La squadra affronterà il Partizan Belgrado in una partita che si svolgerà fuori casa, mentre si organizzano incontri con le squadre israeliane. Nel frattempo, si discute ancora sulla disponibilità del palasport, che potrebbe ospitare alcune gare. Sono molte le sfide che la Virtus si trova ad affrontare in questo periodo.

Il match con il Partizan Belgrado. I due con le israeliane e il nodo palasport: tanta carne al fuoco, in casa Virtus. Il vice presidente, Giuseppe Sermasi, ieri a Palazzo d’Accursio per presentare la Next Gen di Euroleague, ha fatto chiarezza. A partire dalla competizione, l’Eurolega, per la quale la Virtus ha una concessione triennale. Ma come altri club, non considerati fondatori (sul fatto che la Virtus non sia considerata fondatrice, forse, si potrebbe aprire un dibattito), la Virtus spera che la licenza possa essere ancora più lunga. Perché avere certezze, in questo senso, aiuta. E una delle certezze è che l’Eurolega si fida della Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

