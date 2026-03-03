eurointerim spa | fatturato a 140 milioni di euro nel 2025
Eurointerim Spa ha chiuso il 2025 con un fatturato di 140 milioni di euro, segnando un aumento rispetto all’anno precedente. La società si conferma tra le principali agenzie per il lavoro a livello nazionale, continuando a espandere la propria presenza nel settore. I risultati finanziari illustrano la solidità dell’azienda nel contesto competitivo del mercato del lavoro.
Eurointerim Spa chiude l’esercizio 2025 con un fatturato pari a 140 milioni di euro, registrando un nuovo incremento e confermando il proprio ruolo di primo piano nel panorama nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il risultato testimonia la solidità del modello di business e la capacità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Concesio: fatturato record (a 196,6 milioni di euro) per la Metalli Estrusi spaLa Metalli Estrusi spa di Concesio ha chiuso il suo anno finanziario (al 30 giugno 2025) con un fatturato record da 196,6 milioni di euro, in aumento...