Ester Uggi firma il successo della Milano Luxury Fashion Week

Ester Uggi ha contribuito al successo della Milano Luxury Fashion Week, evento che ha attirato l’attenzione su una sfilata caratterizzata da un forte messaggio sociale. La manifestazione ha coinvolto numerosi professionisti e pubblico, con l’obiettivo di mettere in evidenza il legame duraturo tra moda e temi sociali. La giornata ha visto sfilare modelli e designer impegnati in una rappresentazione che ha suscitato grande interesse tra i presenti.

La Milano Luxury Fashion Week ha riacceso i riflettori su un legame storico mai spezzato e su una sfilata dal messaggio sociale potentissimo che ha lasciato i presenti senza fiato La splendida cornice dell'Hotel Principe di Savoia ha ospitato la Milano Luxury Fashion Week, un evento firmato da Ester Uggi che ha letteralmente incantato la città meneghina. Circa 400 invitati, tra volti noti dello spettacolo, giornalisti e icone social, hanno affollato le sale di Piazza della Repubblica per celebrare l'eleganza e la creatività. Anna Maria Gandolfi, Consigliera Pari Opportunità per la Regione Lombardia, ha concesso il patrocinio a questa manifestazione che unisce stile e impegno sociale.